Yeni Malatya Stadyumu, yeni sezona hazırlanıyor
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Yeni Malatya Stadyumu, yeni sezona hazırlanıyor

Yeni Malatya Stadyumu, yeni sezona hazırlanıyor
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Spor

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yaptığı Yeni Malatya Stadyumu'nda çim serimi başladı.

Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yaptığı Yeni Malatya Stadyumu'nda çim serimi başladı.

Süper Lig'in tamamlanması ile birlikte bakıma alınan Yeni Malatya Stadyumu'nda çalışmalar devam ediyor. Zemin değişikliğinin sürdüğü stadyumda, çim serimi başladı. 25 bin 745 seyirci kapasiteli stadyumdaki yenileme işlemlerinin 2021- 2022 futbol sezonu başlamadan tamamlanması bekleniyor. 


Yeni Malatya Stadyumu, yeni sezona hazırlanıyor
Yeni Malatya Stadyumu, yeni sezona hazırlanıyor
Yeni Malatya Stadyumu, yeni sezona hazırlanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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