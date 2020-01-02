Haberler » Spor » Yeni Malatya Stadyumu'nun zemini bakıma alındı - Spor

Yeni Malatya Stadyumu'nun zemini bakıma alındı

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un maçlarını oynadığı Yeni Malatya Stadyumu'nun zemini bakıma alındı.

02.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:28
Yeni Malatya Stadyumu'nun zemini bakıma alındı

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk 'un maçlarını oynadığı Yeni Malatya Stadyumu'nun zemini bakıma alındı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, stadın zemin bakım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kış mevsiminde zeminimizin zarar görmemesi ve daha önce zarar gören bölümlerin iyileştirilmesi için çime çeşitli bakımlarla ultraviyole ışınları uygulanıyor. Liglerin ara döneme girdiği bu süreçte stat personelimizin hummalı çalışmaları sayesinde takımıza ligin ikinci yarısı için daha sağlıklı bir zemin hazırlama çabası içerisindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler