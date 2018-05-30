Yeni Mahsul Buğday Borsada
2018-2019 hasat mevsiminin ilk ürünü olan yeni mahsul buğday, satışa arz edilmek üzere Edirne Ticaret Borsasına (ETB) getirildi.
2018-2019 hasat mevsiminin ilk ürünü olan yeni mahsul buğday, satışa arz edilmek üzere Edirne Ticaret Borsasına (ETB) getirildi.
Edirne'nin Üyüklütatar köyünden Cengiz Serez'e ait 2 ton buğday, Engin Zahirecilik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına Zafer Bahşi tarafından, 1,400 TL/kg fiyat üzerinden satın alındı.
ETB Meclis Başkanı Fedai Canım, üyelerin katılımlarıyla gerçekleştirilen salon satışı sonrasında, üretici Cengiz Serez'e günün anısına 100 litre mazot hediye etti.
Zafer Bahşi ise yeni mahsul buğdayı getiren üreticiyi kutlayarak bereketli bir yıl diledi.