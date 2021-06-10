Yeni mahsul arpa borsada tonu 2 bin 801 liradan işlem gördü

Edirne Ticaret Borsası'nda 2021 hasat sezonunun yeni mahsul arpa satışı gerçekleştirildi.

Edirne Ticaret Borsası'nda 2021 hasat sezonunun yeni mahsul arpa satışı gerçekleştirildi.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, Borsa Meclis Başkanı Fedai Canım ile borsa üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen elektronik salon satışı neticesinde, Yağcılı köyünden Hasan Çekili'ye ait 2 ton arpa, bir un fabrikası tarafından tonu 2 bin 801 liradan satın alındı.

Canım, yeni hasat sezonunun üreticilere hayırlı olmasını dileyerek bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

Borsa Meclis Başkanı Canım, Çekili'ye günün anısına Edirne toprağından yapılan Selimiye Camisi motifli seramik plaket ile 100 litre mazot hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar