Yeni mahsul arpa borsada tonu 2 bin 801 liradan işlem gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni mahsul arpa borsada tonu 2 bin 801 liradan işlem gördü

Yeni mahsul arpa borsada tonu 2 bin 801 liradan işlem gördü
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne Ticaret Borsası'nda 2021 hasat sezonunun yeni mahsul arpa satışı gerçekleştirildi.

Edirne Ticaret Borsası'nda 2021 hasat sezonunun yeni mahsul arpa satışı gerçekleştirildi.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, Borsa Meclis Başkanı Fedai Canım ile borsa üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen elektronik salon satışı neticesinde, Yağcılı köyünden Hasan Çekili'ye ait 2 ton arpa, bir un fabrikası tarafından tonu 2 bin 801 liradan satın alındı.

Canım, yeni hasat sezonunun üreticilere hayırlı olmasını dileyerek bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

Borsa Meclis Başkanı Canım, Çekili'ye günün anısına Edirne toprağından yapılan Selimiye Camisi motifli seramik plaket ile 100 litre mazot hediye etti.

Yeni mahsul arpa borsada tonu 2 bin 801 liradan işlem gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Murat Kurum Sedat Peker Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Selçuk Balcı Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Gervinho Cristiano Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeni mahsul arpa borsada tonu 2 bin 801 liradan işlem gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 13:15:04. #1.13#

title