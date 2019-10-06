06.10.2019 11:57

Yeni mahsul Antep salçası tezgahlardaki yerini aldı

Antep salçası dünyaya ihraç ediliyor

GAZİANTEP Türkiye genelinde meşhur olan ve yemeklere kattığı lezzetle dikkat çeken Gaziantep'in kışlık salçası tezgahlardaki yerini aldı. Tezgahtaki yerini alan el yapımı ve fabrikasyon salçalar hem Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor hem de dünyaya ihraç ediliyor.

Gaziantep'te hummalı bir şekilde tamamen doğal olarak üretimi yapılan meşhur kışlık salçalar taze ve yeni mahsul olarak tezgahlardaki yerini almaya başladı. Domates, acı biber, tatlı biber ve karışık olarak üretilen meşhur Antep salçası vatandaşlardan da rağbet görüyor. Kentte, katkı maddesi kullanılmadan el yapımı ve fabrikasyon olarak üretilen salçalar hem Türkiye'nin dört bir yanına hem de dünyanın pek çok noktasına gönderiliyor.

Yeni mahsul salçalar tezgahları süslüyor

Gaziantep'te salça üretimi ve satışı yapan genç esnaflardan Osman Değirmenci, salça üretiminin bir aydır yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Değirmenci, "Bir aydır yoğun şekilde salça üretim yapılıyordu. Yapımı tamamlanan salçalar güneşte kuruduktan sonra tezgahlarımızdaki yerini aldı. Şimdi de yeni mahsul salçalarımızın satışlarına başladık. Şuan satışlarımız da baya iyi gidiyor. Temiz ve kaliteli ürün sattığımız için de vatandaşlar bizi tercih ediyor. Burada domates salçası, biber salçası ve karışık salça satışı yapıyoruz" dedi.

Salça fiyatları 15-30 lira arasında

Salça fiyatlarından da bahseden Değirmenci, "Salçalarımızda fiyatlar çeşide ve özelliğe göre değişiyor. El yapımı salçalar tabiki daha pahalı oluyor. El yapımı salçalarımızın kilo fiyatları 30 lira civarında. Fabrika yapımı salçalarda ise fiyatlar 15 lira civarında" ifadelerini kullandı.

Dünyaya ihraç ediliyor

Meşhur Antep salçasını Türkiye'nin ve Dünya'nın pek çok noktasına gönderdiklerini açıklayan Değirmenci, "Ürettiğimiz salçaları genelde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlere gönderiyoruz. Bunların dışında Türkiye'nin dört bir yanına da gönderiyoruz. Yurt dışında ise özellikle Almanya,Fransa ve Hollanda gibi pek çok ülkeye de ihraç ediyoruz" diye konuştu.

Değirmenci, salça işini deden toruna 45 yıldır sürdüklerini belirterek, kaliteli salçayı dünyanın farklı noktalarına ulaştırmayı hedeflediklerini de vurguladı.

Kaynak: İHA