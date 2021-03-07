Yeni mahalleye 'Mahalle Bahçesi' yapıldı

'Daha yeşil bir Adıyaman' projesi kapsamında sayıları her geçen gün arttırılan "Mahalle Bahçeleri"nin sonuncusu Yeni Mahalle'ye yaptırıldı.

'Daha yeşil bir Adıyaman' projesi kapsamında sayıları her geçen gün arttırılan "Mahalle Bahçeleri"nin sonuncusu Yeni Mahalle'ye yaptırıldı.

'Daha yeşil bir Adıyaman' projesi kapsamında çalışmalarını yürüten Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, projenin bir parçası olan "Mahalle Bahçeleri"nin sayılarını arttırmaya devam ediyor. Daha önce Cumhuriyet, Sümerevler ve Alitaşı mahallelerinde bulunan deprem toplanma alanlarına ağaçlar dikerek oluşturulan "Mahalle Bahçeleri'nin sonuncusu Yeni Mahalleye yapıldı.

Projeden dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyleyen mahalle sakinleri, emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı