Yeni mahalleye 'Mahalle Bahçesi' yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yeni mahalleye 'Mahalle Bahçesi' yapıldı

07.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:27
Yeni mahalleye 'Mahalle Bahçesi' yapıldı

'Daha yeşil bir Adıyaman' projesi kapsamında sayıları her geçen gün arttırılan "Mahalle Bahçeleri"nin sonuncusu Yeni Mahalle'ye yaptırıldı.

'Daha yeşil bir Adıyaman' projesi kapsamında sayıları her geçen gün arttırılan "Mahalle Bahçeleri"nin sonuncusu Yeni Mahalle'ye yaptırıldı.

'Daha yeşil bir Adıyaman' projesi kapsamında çalışmalarını yürüten Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, projenin bir parçası olan "Mahalle Bahçeleri"nin sayılarını arttırmaya devam ediyor. Daha önce Cumhuriyet, Sümerevler ve Alitaşı mahallelerinde bulunan deprem toplanma alanlarına ağaçlar dikerek oluşturulan "Mahalle Bahçeleri'nin sonuncusu Yeni Mahalleye yapıldı.

Projeden dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyleyen mahalle sakinleri, emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Yeni mahalleye 'Mahalle Bahçesi' yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Fahrettin Altun Necmettin Erbakan
Magazin Lady Gaga Demet Akalın Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Mustafa Er Fatih Terim Hakan Kutlu Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni mahalleye 'Mahalle Bahçesi' yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 16:28:56. #1.14#
title