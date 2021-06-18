Yeni Mahalle Parkı'nda çalışmalar hızla ilerliyor

Aliağa Belediyesi'nin mahallelerde gerçekleştirdiği projelerden biri olan Yeni Mahalle Parkı'nda çalışmalar hızla ilerliyor.

Mayıs ayında kamuoyuna duyurulan ve 3 ayda tamamlanacak olan parkta hummalı çalışmalar devam ediyor.

Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri yakınında 622, 623 ve Mazlum Sokak etrafında gerçekleştirilen projede elektrik, sulama ve dolgu gibi altyapı işlemleri tamamlandı. Çalışmalarını hızla sürdüren ekipler bordur, beton ve toprak serme işlemlerine ise devam ediyor.

10.000 M2'LİK ALAN YEŞİLLENDİRİLİP 300 AĞAÇ DİKİLECEK

Yaklaşık 10 bin metrekare alana sahip Yeni Mahalle Parkı'nın 5,500 metrekaresi yeşil alandan oluşuyor. Kısa süre içerisinde Belediye ekiplerince park alanına farklı türlerde 300 ağaç ve çeşitli bitki türleri dikilecek. Mahalle sakinlerinin yeşille iç içe huzurla vakit geçirebilecekleri park alanında modern oyun grupları, seyir ve dinlenme alanları ile 40 araçlık otopark bulunuyor. Parkta yetişkinler için iki ayrı noktada dış mekân fitness grupları bulunacak.

Kaynak: Bültenler