Yeni Mahalle Parkı'nda çalışmalar hızla ilerliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni Mahalle Parkı'nda çalışmalar hızla ilerliyor

Yeni Mahalle Parkı'nda çalışmalar hızla ilerliyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Aliağa Belediyesi'nin mahallelerde gerçekleştirdiği projelerden biri olan Yeni Mahalle Parkı'nda çalışmalar hızla ilerliyor.

Mayıs ayında kamuoyuna duyurulan ve 3 ayda tamamlanacak olan parkta hummalı çalışmalar devam ediyor.

Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yeri yakınında 622, 623 ve Mazlum Sokak etrafında gerçekleştirilen projede elektrik, sulama ve dolgu gibi altyapı işlemleri tamamlandı. Çalışmalarını hızla sürdüren ekipler bordur, beton ve toprak serme işlemlerine ise devam ediyor.

10.000 M2'LİK ALAN YEŞİLLENDİRİLİP 300 AĞAÇ DİKİLECEK

Yaklaşık 10 bin metrekare alana sahip Yeni Mahalle Parkı'nın 5,500 metrekaresi yeşil alandan oluşuyor. Kısa süre içerisinde Belediye ekiplerince park alanına farklı türlerde 300 ağaç ve çeşitli bitki türleri dikilecek. Mahalle sakinlerinin yeşille iç içe huzurla vakit geçirebilecekleri park alanında modern oyun grupları, seyir ve dinlenme alanları ile 40 araçlık otopark bulunuyor. Parkta yetişkinler için iki ayrı noktada dış mekân fitness grupları bulunacak.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Angela Merkel Meral Akşener Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Burak Yılmaz Yiğit Şardan Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeni Mahalle Parkı'nda çalışmalar hızla ilerliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 15:54:37. #1.16#

title