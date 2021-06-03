Yeni Mahalle'de Tahrip Olan Yollar Yenileniyor
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Yeni Mahalle'de Tahrip Olan Yollar Yenileniyor

Yeni Mahalle'de Tahrip Olan Yollar Yenileniyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından Yeni Mahalle'de tahrip olan noktalarda asfalt öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı.

Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından Yeni Mahalle'de tahrip olan noktalarda asfalt öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı.

Belediyemiz tarafından bu yıl yoğun bir şekilde sürdürülecek olan asfaltlama çalışmalarının ilk adımları atılıyor.

Fen İşleri Müdürlüğümüzün 2021 yılı asfalt programında yer alan birçok noktada gerçekleştirilecek olan çalışmalardan bir tanesi olan Yeni Mahalle 2636 nolu sokakta asfalt öncesi freze çalışmaları devam ediyor.

Freze çalışmalarından hemen sonra asfaltlama çalışmalarına başlayacaklarını söyleyen yetkililerimiz, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kaynak: Habermetre

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