Yeni Mahalle'de sıcak asfalt serimi için hazırlıklara başlandı
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Yeni Mahalle'de sıcak asfalt serimi için hazırlıklara başlandı

Yeni Mahalle'de sıcak asfalt serimi için hazırlıklara başlandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Lise Caddesi, Sahil Sokak ve Okul Sokak'ta PMT serimi gerçekleştiriyor.

Nevşehir Belediyesi ekiplerince, Yeni Mahalle'de yaşanan altyapı probleminden kaynaklı su kesintilerinin önüne geçmek için altyapı yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince Lise Caddesi, Sahil Sokak ve Okul Sokak'ta yapılan çalışma ile birlikte mahallenin uzun yıllardır kullanılan ve yüksek katlarda basınç problemine sebep olan eski içme suyu hatları tamamen yenilendi.

Yeni nesil polietilen borularla güçlü ve modern bir altyapıya kavuşturulan mahallede ayrıca ilk kez yağmur suyu hatları da oluşturuldu.

Altyapı çalışmalarının sona ermesi ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bugün mahallede sıcak asfalt için hazırlıklarına başladı.

İş makineleri yardımı ile PMT serimi yapılan mahallede sıcak asfalt ile birlikte yaya kaldırımları da yenilenecek.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Bültenler

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