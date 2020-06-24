Yeni Mafia: Definitive Edition Detayları Heyecan Verici
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Yeni Mafia: Definitive Edition Detayları Heyecan Verici

Uzun süreli bir sessizliğin ardından Mafia serisi bu yıl bir geri dönüşe imza atıyor. 2K Games ve Hangar 13 yeni bir oyun duyurusu yapmadılar ama gerek nostalji yapmak gerekse de seriye elini sürmemiş olan oyuncular için iyi bir yıl olacak.

Yeni Mafia: Definitive Edition Detayları Heyecan Verici
24.06.2020 15:56 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:11

Uzun süreli bir sessizliğin ardından Mafia serisi bu yıl bir geri dönüşe imza atıyor. 2K Games ve Hangar 13 yeni bir oyun duyurusu yapmadılar ama gerek nostalji yapmak gerekse de seriye elini sürmemiş olan oyuncular için iyi bir yıl olacak. Geçtiğimiz ay Mafia II: Definitive Edition ve Mafia III: Definitive Edition resmi duyuru akabinde PC (Epic Games Store ve Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu. 28 Ağustos 2020 tarihinde ise orijinal oyunun yeniden yapımı ile buluşmaya hazırlanıyoruz. Büyük buluşma öncesinde Hangar 13, Mafia: Definitive Edition hakkında yeni detaylar sunmaya devam ediyor.

Yeni bir grafik motoru ile görselliğin evrim geçirmesinin yanı sıra, hikayenin olduğu gibi korunacak ama eklemeler ile derinlik kazandırılacak. Oynanışın modernleştirilecek, müzikler yeniden kaydedilecek ve çok daha fazlası da yapılacak. Yani eski oyun, özüne sadık kalınarak bir yeniden yapım olarak karşımıza çıkacak.

Mafia: Definitive Edition Kolaylaştırıcı Seçenekler Sunacak

USgamer, bu hafta içerisinde Hangar 13 stüdyosundan Haden Blackman ile bir röportaj gerçekleştirmiş. Röportaj sırasında da genel zorluk derecelerinden ayrı olarak polis memurlarının davranışlarıyla ilgili ayarlamalar da yapabileceğiz.

Orijinal oyunda polis yapay zekasının davranışları hem gerçekçilik hem de kabul edilebilir bir zorluk katıyordu. Herhangi bir trafik kuralını ihlal ettiğinizde ihtar alıyordunuz. Bu ihtarı kulak arkası ederseniz, başınıza gelmeyen kalmıyordu. Mafia: Definitive Edition ile bu mekanikler korunacak. Yani yeni versiyonda orijinal oyunun çizgisi korunacak. Ancak Hangar 13, ilk kez oynayacak oyuncuları kaybetmemek için tercihe bağlı olarak devreye sokulabilecek oyunu kolaylaştırmaya yönelik ayarları da ekleme kararı almış.

Sunulacak olan bu ayarlar ile mesela trafik kurallarının sıkılığı veya polislerin tutumlarındaki sertliği dilediğiniz gibi ayarlayabileceksiniz. İsterseniz bu ayarların tamamını devre dışı bırakarak orijinal oyundaki havayı yeniden soluyabileceksiniz.

Röportaj sırasında bir başka oynanış mekaniği olan çatışmaya da değinilmiş. Haden Blackman, silahlı çatışmaların Mafia III ile benzerlik göstereceğini söylüyor. Son oyunun siper alma sistemini kullanabilecekmişiz. Her bir merminin büyük öneme sahip olacağı çatışmalar, genel olarak çok daha ölümcül olacakmış. Bununla birlikte Lincoln Clay ile Tommy Angelo arasındaki farkı da hissedeceğimiz söyleniyor.

Mafia: Definitive Edition, PC (Epic Games Store ve Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için 28 Ağustos 2020 tarihinde satışa sunulacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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