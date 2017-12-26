Yeni Lukaku





Everton'ın kanca attığı Cenk Tosun için İngiltere'de özel bir analiz yapıldı. Everton'ın Romelu Lukaku'nun ayrılmasından sonra forvet hattında sıkıntı çektiği ve boşluğu doldurmaya çalıştığı kaydedildi. Sezon başında Calver-Lewis ve Niasse ile yola çıkan Everton'ın bu ikiliden verim alamaması nedeniyle Beşiktaşlı golcüyü renklerine bağlamak istediği savunuldu.



İngiliz basınında yer alan haberde Cenk için "26 yaşında olması avantaj. Ancak yaşına göre tecrübeli. Her iki ayağını kullanabiliyor. Ceza sahası içinde her yerden gol atabiliyor ve hızlı. Kafa toplarına hakim. Fizik olarak da güçlü" ifadelerine yer verildi.



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