Yeni 'Lukaku'

Celal Umut Eren | Skorer Dış Haberler

Beşiktaş ile sezonun ilk yarısında Şampiyonlar Ligi performansıyla göz dolduran Cenk Tosun, Premier Lig kulübü Everton tarafından yakından izleniyor.

İngiliz kulübünün Cenk'i transfer etmesinin altındaki ana nedenin Romelu Lukaku olduğu kaydedildi. Everton'a yakın kaynakların haberinde, Mavilerin, Manchester United'a kaptırdıkları golcüleri Lukaku'nun yerini hala dolduramadıkları ve bu nedenle Cenk Tosun'a yöneldikleri bildirildi.

Sezon başında Calvert-Lewin ile Oumar Niasse ikilisiyle gol bölgesini doldurmak isteyen Everton'ın beklediği verimi alamadığı dile getirildi.

İki yıldızın toplamda 13 gol attığı sezonun ilk bölümünde istenen seviyeye ulaşılamadığı kaydedildi. Wayne Rooney'yi de orta sahada oyun kuruculuk bölgesine yakın bir yerde kullanan İngiliz ekibi, güçlü bir forvet tipi arıyor.

Cenk Tosun için yapılan analizlde şu ifadeler yer aldı; "26 yaşında olması bir avantaj. 4-2-3-1 sisteminde tek forvet olarak başarıyla görev yapıyor. Her iki ayağını da kullanabiliyor. Hava toplarında da güçlü. Ayrıca bir anda patlayıcı hıza sahip. Everton'ın kullanabileceği bir kalitede."