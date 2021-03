Yeni LoL şampiyonu Gwen oluyor! Şampiyonun koridoru ve yetenekleri belli oldu!

Leeague of Legends'ın yeni şampiyonu Gwen'in yetenekleri duyuruldu. Yeni şampiyonun yetenekleri oldukça dikkat çekiyor. Yeni LOL şampiyonu Gwen'in yetenekleri, ultileri ve detayları paylaşıldı.

Dünyanın en popüler MOBA oyunlarından League of Legends her geçen gün kendini yenilemeye devam ediyor. Yeni LoL şampiyonu Gwen'in yetenekleri belli oldu. Peki, League of Legends'ın yeni şampiyonu Gwen'in yetenekleri neler? Gwen hakkında merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

2009 yılında pisaya sürülen strateji oyunu League of Legends, kısa süre içersinide dünya çapında büyük bir ses getirmeyi başardı. İlk başlarda az şampiyonu oyuncuların hizmetine sunan oyun, her geçen zamanda yeni şampiyonlar ekleyerek oyun keyfinin seviyesini artırdı. Popüler MOBA oyunu LoL'ün yeni şampiyonu Gwen'in yetenekleri belli oldu!

YENİ LOL ŞAMPİYONU GWEN YETENEKLERİ NELER?

· Kırt Kırt isimli Q yeteneği: "Gwen makasını hızla iki ila altı defa kullanarak koni şeklindeki bir alana büyü hasarı verir. Gwen makasını en az iki defa kullanır ve rakibe isabet ettirdiği her normal saldırı başına bir makas darbesi daha gerçekleştirir. Her bir makas darbesinin merkezindeki rakipler gerçek hasarın yanı sıra Bin Kesik'ten ilave büyü hasarı da alır."

· Kutlu Sis isimli W yeteneği: "Gwen beş saniyeliğine kendisini Kutlu Sis'le çevreler ve onun içindeyken zırh ve büyü direnci kazanır. Sisin dışındaki rakipler Gwen'i hedef alamaz ve ona yetenek isabet ettiremez. Sis, Gwen bölgeden ilk kez ayrılmaya çalıştığında onu takip eder ama bir dahaki sefere kaybolur."

· Pens At isimli E yeteneği: "Gwen kısa bir mesafe boyunca atılır ve saldırılarını dört saniyeliğine güçlendirerek menzil, hız ve isabet halinde büyü hasarı kazanır. Bu sırada bir rakibe saldırmak yeteneğin bekleme süresinin %50'sini iade eder."

· İlmek İlmek isimli R yeteneği: "Gwen, İlmek İlmek yeteneğini üç defaya kadar kullanabilir ama art arda gelecek her bir kullanımı açabilmesi için onu 8 saniye içinde bir rakibe isabet ettirmesi gerekir. Her kullanım bir hat üstünde ilerleyen, büyü hasarı veren, rakipleri yavaşlatan ve Gwen'in Bin Kesik yeteneğinin ilave büyü hasarını veren iğneler fırlatır. İlk kullanım bir iğne, ikinci kullanım üç iğne ve son kullanım beş iğne fırlatır. Rakiplere isabet eden dokuz iğnenin her biri, Bin Kesik'in etkisini bir defa uygular."