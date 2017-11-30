Yeni liseye geçiş sınavında kaç soru ve hangi konular var?
Liseye geçişteki yeni sistem nasıl olacak? MYS LGS sınav soru sayısı kaç konuları nelerdir? soruların yanıtları merak ediliyor. TEOG yerine gelen MYS LGS sınav sistemi ile ilgili MEB'ten bir son dakika açıklaması geldi. Liselere geçişte yapılacak sınavda soru sayısının 60'tan 90'a çıkarıldığı ve sadece 8. sınıf müfredatından soru sorulacağı bildirildi. Ayrıca sınavda sadece 8. sınıf müfredatından soru sorulacak. Açıklama, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan geldi. İşte TEOG yerine gelen MYS LGS yeni sistem ile ilgili merak edilenler.
MEB son dakika İsmet Yılmaz tarafından açıklanan bilgiye göre yeni liseye geçiş sınavı detayları belli olmaya başladı. Binlerce öğrenci merakla yeni liseye geçiş sınav konularını merak ediyor. Yeni liseye geçiş sınavında 20 fen, 20 Matematik, 20 Türkçe, 10 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 10 yabancı dil sorusu sorulacak. Herkes merakla yeni liseye geçiş sınavının kaç soru olduğunu merak ediyordu. Böyleyelik sınav sorularının 90 tane olduğunu öğrendik. Yeni liseye geçiş sınavında kaç soru var hangi konular var? Haberimizde tüm detaylar mevcut. Liseye Geçiş Sistemi (LGS) olarak isimlendirilen yeni sistem, 2018-2019 eğitim yılında uygulanmaya başlayacak. Bu yıl için hazırlanan geçiş sistemiyle son merkezi sınav yapılacak. Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek.
MYS VE LGS SİSTEMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Yeni liseye geçiş sınavında 20 fen, 20 Matematik, 20 Türkçe, 10 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 10 yabancı dil sorusu sorulacak. Herkes merakla yeni liseye geçiş sınavının kaç soru olduğunu merak ediyordu. Böyleyelik sınav sorularının 90 tane olduğunu öğrenmiş olduk.
YENİ LİSE SINAV SİSTEMİ HANGİ KONULAR VAR?
Sınav sorularının kaç adet olduğunu öğrendikten sonra herkes merakla sınavın hangi konulardan oluşacağını merak ediyor. Yeni liseye geçiş sınavında sadece 8.sınıf müfredatı sorulacak. HANGİ LİSELER SINAVLA ALACAK? Hangi liselerin sınavla alacağı henüz belli olmadı. Yakın zamanda hangi liselerin sınavla alacağının açıklanması bekleniyor.