Yeni liseye geçiş sınavında kaç soru ve hangi konular var?

MEB son dakika İsmet Yılmaz tarafından açıklanan bilgiye göre yeni liseye geçiş sınavı detayları belli olmaya başladı. Binlerce öğrenci merakla yeni liseye geçiş sınav konularını merak ediyor. Yeni liseye geçiş sınavında 20 fen, 20 Matematik, 20 Türkçe, 10 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 10 yabancı dil sorusu sorulacak. Herkes merakla yeni liseye geçiş sınavının kaç soru olduğunu merak ediyordu. Böyleyelik sınav sorularının 90 tane olduğunu öğrendik. Yeni liseye geçiş sınavında kaç soru var hangi konular var? Haberimizde tüm detaylar mevcut. Liseye Geçiş Sistemi (LGS) olarak isimlendirilen yeni sistem, 2018-2019 eğitim yılında uygulanmaya başlayacak. Bu yıl için hazırlanan geçiş sistemiyle son merkezi sınav yapılacak. Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek.

MYS VE LGS SİSTEMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yeni liseye geçiş sınavında 20 fen, 20 Matematik, 20 Türkçe, 10 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 10 yabancı dil sorusu sorulacak. Herkes merakla yeni liseye geçiş sınavının kaç soru olduğunu merak ediyordu. Böyleyelik sınav sorularının 90 tane olduğunu öğrenmiş olduk.

YENİ LİSE SINAV SİSTEMİ HANGİ KONULAR VAR?

Sınav sorularının kaç adet olduğunu öğrendikten sonra herkes merakla sınavın hangi konulardan oluşacağını merak ediyor. Yeni liseye geçiş sınavında sadece 8.sınıf müfredatı sorulacak. HANGİ LİSELER SINAVLA ALACAK? Hangi liselerin sınavla alacağı henüz belli olmadı. Yakın zamanda hangi liselerin sınavla alacağının açıklanması bekleniyor.