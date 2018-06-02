Yeni Lg V35, Lg G7'nin Üstün Özelliklerini V30'a Taşıyor

LG V35 Üstün G7 Özellikleri ile Donatılmış Bir V30 Modeli Gibi.



Yeni LG V35, LG G7'nin Üstün Özelliklerini V30'a Taşıdı.

LG kesinlikle V30'da çok fazla mesafe alıyor. V30S ThinQ ürününü yıl içerisinde AI destekli kamerası ile güncelleyip yeni özelliklerle piyasaya sürdükten sonra, Yeni LG V35 ile tekrar bu işi yapıyor.

Bunu nasıl yapıyor derseniz oldukça kolay yoldan. LG G7 amiral gemisinde gördüğümüz Snapdragon 845 işlemci ve 6 GB RAM ve Güncellenmiş Yazılım Özelliklerini V30 kasası ile birleştiriyor.

Yeni LG V35 Özellikleri



Yazılımın ön tarafında, son zamanlarda duyurulan G7'den, aşağıdaki özellikler bulunuyor:

Sahne algılamayı ve düşük ışık performansını iyileştirmesi beklenen bir AI Destekli Kamera.

Nesneleri tanımlamak, görsel arama yapmak, QR kodlarını okumak ve daha fazlası için Google Lens.

Portre Modu.

DTS-X Kulaklıklarla dinlerken desteklenen ortamlar için sanal surround ses.

LG entegrasyonuyla daha derin Google Asistan desteği.

Ekran renk ayarı.

Ve elbette V30'un süper geniş açılı kamera, hi-fi kulaklık jakı ve kapsamlı video düzenleme özellikleri de geliyor.

LG'nin özünde yapmak istedikleri gerçekten iyi ve V30 geçen yılki en iyi telefon tasarımlarından biriydi. Ancak Kamera ve pil ömrü konusunda biraz geride kalmıştı. V35 modelinde kamera tarafında bir gelişme olmalı ve daha verimli bir işlemci olan Snapdragon 845'in cihazın pil ömrüne önemli katkılar sağlayacağı kesin.

LG henüz Yeni LG V35 için bir fiyat bilgisi ortaya koymadı ancak bu yaz piyasaya sürecek.

TNW

https://www.teknotalk.com/yeni-lg-v35-ozellikleri-63969/