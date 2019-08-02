Güncellenmiş LG UltraFine 5K Ekran iPad Pro ile Mükemmel Uyumlu Çalışıyor



LG'nin UltraFine 5K ekranı, bir ay gibi kısa bir süreden sonra geri döndü. Kullandığınız cihaza göre bir tane almak isteyebilirsiniz. Zira Yeni LG UltraFine 5K Ekranı iPad Pro ile Harika Çalışıyor.

Güncellenmiş 27 inçlik monitörün yeni sürümü, en son çıkan iPAD Pro ile gelen USB-C çıkışına uyumlu ve harika çalışıyor. Medya izlemeleri ve ekrana yansıtma için ikincil bir ekrana ihtiyacınız varsa, bir önceki model bunu Thunderbolt portu üzerinden yapıyordu. Şimdi ise iPAD Pro'ya uyumlu USB-C portun üzerinden bu yapılabilir.

Bunun haricinde 5K monitör üzerinde büyük bir değişiklik yapılmamış, bu biraz hayal kırıklığı olabilir. Tanıdık P3 Renk gamı, 500 nit parlaklık, Thunderbolt 3 çıkışlı eski UltraFine 5K ile aynı özelliklere sahip.

Dahili kamera ve hoparlörler, görüntülü sohbetler için daha büyük ekrana odaklanmanıza yardımcı olur.

Fiyatı konusunda bir değişiklik yapılmamış, 1300 dolara yine eski fiyatla yenisine sahip olabilirsiniz. Bu model, öncelikle Apple odaklı bir monitörde ısrar eden ve daha küçük UltraFine 4K veya son derece gelişmiş Pro Display XDR arasında bir şey isteyen profesyoneller içindir.

Günlük kullanım için elbette başka seçenekler de var.

LG NewsRoom

Kaynak: Teknotalk.com