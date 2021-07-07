Yeni League of Legends Videosu Yordle Büyücüyü Ortaya Çıkarıyor
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Yeni League of Legends Videosu Yordle Büyücüyü Ortaya Çıkarıyor

Yeni League of Legends Videosu Yordle Büyücüyü Ortaya Çıkarıyor
Turkmmo - Haberler | Gamegar

League of Legends Sentinels of Light YouTube teaser videosu görünüşe göre yaklaşan şampiyonlardan birini ortaya çıkardı.

Sentinels of Light YouTube teaser videosu görünüşe göre yaklaşan şampiyonlardan birini ortaya çıkardı. Kasvetli Yordle'ın Ruination etkinliğinin ikinci bölümünde yayınlanması bekleniyor.

League of Legends

Riot Games, yaklaşan League of Legends etkinliği ve yeni şampiyon için heyecanı artırırken, Nöbetçiler yeni eklemeye hazırlanıyor. Yeni Sentinel'in adı Akshan olacak.

ortaya çıkan kancanın yanı sıra, Akshan bir çeşit pokey görünümlü sopa kullanacak, ancak gerçekten şampiyonları dürtebilecek mi göreceğiz. Bu Nişancı'nın öncelikle orta koridorda oynanması gerektiği için muhtemelen oynayacak, ancak Riot Games'in dolaşım ve düellonun bu şampiyonun tasarımının merkezinde olacağını belirttiğini unutmayın.

Ancak Akshan, bu etkinlik sırasında şampiyon kadrosuna katılan tek şampiyon olmayacak. Rise of the Sentinels videosunun sonunda, Riot bize sağ üst köşede yeni bir karakterin yanı sıra iki tanıdık yüzün, Riven ve Olaf'ın yer aldığı ilginç bir görüntü göstermeye karar verdi.

Karakterin tasarımı, Nisan ayında yol haritalarında bahsedilen "kasvetli" Yordle tanımına uyuyor. Şampiyon, oyundaki mevcut herhangi bir şampiyona benzemiyor, bu nedenle, Ruination hikayesinin bir parçası olacak olanın yaklaşan Yordle büyücüsü olma ihtimali büyük.

Ayrıca açıklaması, etrafındaki hiperaktif şampiyonlardan "cehennem kadar rahatsız" olduğunu belirtti. Bu, Poppy'nin Steadfast Presence (W) yeteneğine benzeyen bir yeteneğe sahip gibi görünüyor.

Kaynak: Turkmmo

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