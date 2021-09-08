Yeni League of Legends şampiyonu Vex Yetenek Tanıtımı karşınızda!
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Yeni League of Legends şampiyonu Vex Yetenek Tanıtımı karşınızda!

Yeni League of Legends şampiyonu Vex Yetenek Tanıtımı karşınızda!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Sihirdar vadisinin yeni yüzü Kasvetperver olarak bilinen Yeni League of Legends şampiyonu Vex Yetenek Tanıtımı bugün paylaşıldı.

Yakın bir zamanda tanıtılan yeni kasvetli yordle şampiyonumuz artık sihirdar vadisine inmeye hazır!

Vex Yetenek -Pasif- Kıyamet ve Kasvet

Kıyamet – Vex düzenli olarak Kıyamet'ten güç alır ve bir sonraki temel yeteneği atılmaları durdurup rakipleri korkutur.

Kasvet – Yakındaki bir rakip atıldığında ya da başka bir konumda tekrar belirdiğinde Kasvet'le işaretlenir. Vex'in işaretli bir rakibe yönelik sonraki normal saldırısı işareti patlatarak ilave büyü hasarı verir ve Kıyamet'in bekleme süresinin bir kısmını iade eder.

Q – Buhran Dalgası

Vex ileri yönde bir dalga gönderir ve dalga yoluna çıkan rakiplere büyü hasarı verir. Kısa bir gecikmenin ardından dalga hızlanır ama genişliği azalır. Buhran Dalgası isabet ettiği tüm rakiplerdeki Kasvet işaretini patlatır.

W – Kişisel Alan

Vex bir kalkan kazanır ve etrafındaki rakiplere büyü hasarı veren bir şok dalgası saçar. Kişisel Alan isabet ettiği tüm rakiplerdeki Kasvet işaretini patlatır.

E – Yaklaşan Karanlık

Gölge bir konuma uçar ve hareket ederken boyutu büyür. Hedef konuma varınca Kasvet'le işaretlenmiş rakiplere büyü hasarı verir, onları yavaşlatır ve işaretler.

R – Gölge Akını

Gölge ileri atılır ve isabet ettiği ilk rakip şampiyonu işaretler ve ona büyü hasarı verir. Bunun ardından Vex bu yeteneği yeniden kullanarak Gölge'nin onu işaretlenmiş hedefe çekmesini sağlayabilir. Bunu yapmak ilave büyü hasarı verir.

İşaretlenmiş hedef Gölge Akını'ndan hasar aldıktan kısa süre sonra katledilirse Vex Gölge Akını'nı birkaç saniye içinde yeniden kullanabilir.

Kaynak: Playerbros

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