Yeni kurulan İBBSK kadın atletizm takımı şampiyon oldu Trabzon'da yapılan Spor Toto 1. Lig müsabakaları tamamlanırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kadınlarda şampiyon oldu.

Trabzon'da yapılan Spor Toto 1. Lig müsabakaları tamamlanırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kadınlarda şampiyon oldu. İBBSK'nın 30 yıllık kulüp tarihinde ilk kez kurulan kadın atletizm takımı, 25 ekibin katıldığı 1. Lig'de Mardin Atletizm Kulübü'nü geride bırakarak şampiyon olarak Süper Lig'e çıktı.

Kadınlar grubunda 20 yarışmanın 14'ünü kürsüde tamamlayıp 8'ini kazanan İstanbul BBSK, 164 puanla ipi göğüsledi. Fatih Keleş'in Kulüp Başkanlığına seçilmesi ile tüm branşlarda kadın sporculara destek vermeye başlayan İstanbul BBSK, 10 ay önce kadın atletizm takımı kurmuş ve çoğunluğu gençlerden oluşan 50 kişilik ekiple müsabakalara katılmaya başlamıştı. İstanbul BBSK bünyesindeki sporcuların dördü de Milli Takımlara çağrıldı. İstanbul BBSK sporcularının elde ettiği dereceler şu şekilde:

Fatma Demir, 1500 metre, Birinci

Yayla Kılıç, 3000 Metre, Birinci

Yayla Kılıç, 5000 Metre, Birinci

Demet Dinç, 3000 Metre Engelli, Birinci

Dilan Erdemir, Sırıkla Atlama, Birinci

Seren Biçer, Yüksek Atlama, Birinci

Menekşe Nur Fırat, Gülle Atma, Birinci

Rabia Karaman, Cirit Atma, Birinci

Aylin Tekin, 100 Metre Engelli, İkinci

Demet Dinç, 400 Metre, İkinci

Sedef Çevik, ÜçAdım Atlama, İkinci

Aylin Tekin, 400 Metre Engelli, Üçüncü

Hatice Ceren Yakın, Çekiç Atma, Üçüncü

Menekşe Nur Fırat, Disk Atma, Üçüncü

(İHA)

Kaynak: İHA