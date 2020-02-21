Yeni Kurulan Firmalardaki artışı değerlendirdi

21.02.2020 16:43 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:43

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan Ocak ayında yeni kurulan ve kapanan firmalara ilişkin verileri değerlendiren DOSABSİAD Başkanı Çevikel, "Ülke genelinde Ocak ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 33,48 artış oldu. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında başlayan ekonomideki olumlu gelişmeler devam ediyor" dedi.

Çevikel, 2018 yılının ikinci yarısında döviz kurundaki hareketlenme ile başlayan ekonomideki sıkıntılı dönem, faiz indirimleri başta olmak üzere alınan tedbirlerin de etkisiyle geride kalmaya başladığını söyledi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel şunları söyledi:

"Özellikle 2019 yılı ihracatının 180 milyar dolar gibi rekor bir seviyede tamamlanmış olması, ihracata dayalı üretim ve büyüme anlamında moralleri yükseltti.

Yine 2019'un eylül ayından itibaren yükselmeye başlayan Sanayi Üretim Endeksi fabrikalarda çarkların dönmeye devam ettiğini göstermektedir.

Son olarak açıklanan kurulan-kapanan firma istatistiklerine ilişkin Ocak ayı verileri de ekonomideki iyileşme ortamının yeni kurulan firmalara yansıdığını, ekonomiye olan güvenin artmaya devam ettiğini göstermektedir."

Yeni kurulan işyerlerinin Bursa ile ilgili kısmına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, "Bursa özeline baktığımızda ise, Ocak ayı verileri itibariyle en çok şirket kurulan ilk 5 il arasında, yeni kurulan firmalardaki artış oranının yüzde 56.5 seviyesi ve Türkiye ortalamasının 23 puan üzerinde olduğu dikkat çekiyor. Bursa'da sadece Ocak ayında 520 yeni işyeri kurulması ve bunların yüzde 83'nün de şirket statüsünde olması, ekonomideki iyileşmenin ve güven ortamını arttığına işaret etmektedir." dedi.

Türkiye'nin teknoloji ve dijitalleşmede hızlı adımlar atması gerektiğini vurgulayan Çevikel, makro ekonomik verilerin daha iyi noktalara gelebilmesi adına katma değeri yüksek üretimin teşvik edilmesi, bunun için de dijitalleşme ve teknoloji ile ilgili yatırımların özel destek alanları olarak belirlenmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Bültenler