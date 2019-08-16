Yeni küresel kriz kapıda: Dünya kum kıtlığına girmek üzere

16.08.2019 09:03

"Kum kıtlığı mı? Dünyada kumdan bol ne var ki?" diye sorabilirisiniz ancak durum son derece ciddi.

21. yüzyılda kum insanoğlunun dünya üzerinde sudan sonra en çok kullandığı ikinci doğal madde haline geldi. Artan nüfus ve büyüyen şehirlerle birlikte dünya küresel düzeyde bir kum kıtlığına doğru gidiyor. Siyasi ve ekonomik krizlerin yanı sıra durumun büyük bir çevre krizine dönüşmesi de artık sadece zaman meselesi. Euronews.com'da Görüntüle