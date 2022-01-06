Yeni kurallarla ilgili judokalara sunum yapıldı

ANTALYA (AA) - Uluslararası Judo Federasyonunun 2024 yılına kadar uygulayacağı yeni judo oyun kurallarıyla ilgili, Antalya'da kampta bulunan judokalara sunum yapıldı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, büyük kadın ve erkek judokalara, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz tarafından bilgiler verildiği aktarıldı.

Yeni kuralların, bu ay sonunda Portekiz'in Odivelas kentinde yapılacak Grand Prix müsabakalarında hayata geçeceği kaydedildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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