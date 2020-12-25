Yeni kreşin temeli atıldı
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Yeni kreşin temeli atıldı

25.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:40
Yeni kreşin temeli atıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Şirinyalı Mahallesi'nde 3 bin metrekare açık oyun alanına sahip olacak kreşinin temelini attı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Şirinyalı Mahallesi'nde 3 bin metrekare açık oyun alanına sahip olacak kreşinin temelini attı. Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın eşlik ettiği Başkan Uysal, "Yeni kreşimiz Muratpaşa'mızın sosyal dokusuna katkı olacak" dedi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin yapımına başladığı ve 3 bin metrekarelik bahçesiyle kentin en geniş yeşil alanına sahip olacak kreşin temeli atıldı. Şirinyalı Mahallesi'nde belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün eski yerinde inşa edilen kreşin temel atılmasına Başkan Uysal, Denizli'nin 311 bin 177 nüfusuyla en kalabalık ikinci ilçesi Merkezefendi'nin belediye başkanı Şeniz Doğan'la birlikte katıldı.

İki başkan, bin 785 metrekare alanda tek katlı olarak yapılacak kreşin temel betonunu, butona basarak birlikte attı. Kreşin betonunu dökülmesinin ardından Başkan Uysal, Şirinyalı Mahallesi'nde 9 sınıflı bir kreş inşa edeceklerini söyledi. Başkan Uysal, "Yeni kreşimiz, Muratpaşa'mızın sosyal dokusuna katkı olacak. Şimdiden Antalya'mıza hayırlı olsun" dedi. Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan ise Muratpaşa Belediyesi ve Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı yakından takip ettiklerini belirterek, "Eğitime verdiği destek apayrı. Kendisini kutluyorum. Kreşin temelini atmak birlikte nasip oldu. Kendisini tekrar kutluyor ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi'nin temelini attığı 9 sınıflı yeni kreşinde idari ve teknik birimlerin yanı sıra 3, 4, 5 yaş sınıf ve uyku odaları, revir, pedagog ve veli görüşme alanı, rehberlik birimi, oyun odası, çok amaçlı salon, yemekhane ve 3 bin metrekare genişliğe ulaşan açık oyun alanı bulunacak. - ANTALYA

Yeni kreşin temeli atıldı
Yeni kreşin temeli atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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