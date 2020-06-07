"Yeni kredi paketi ikinci eli destekleyecek"
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"Yeni kredi paketi ikinci eli destekleyecek"

Oyder Yönetim Kurulu başkanı Murat Şahsuvaroğlu, yeni kredi paketlerinin sektöre etkisini değerlendirdi.

07.06.2020 15:08 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:08

Oyder Yönetim Kurulu başkanı Murat Şahsuvaroğlu, yeni kredi paketlerinin sektöre etkisini değerlendirdi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçireceğini açıklaması bu sektörleri ve bizleri motive etmiştir.

Sıfır araçlardaki faiz kampanyasının devam ettirilmesini sektör adına oldukça olumlu bir gelişmedir. Sıfır taşıtta yüzde 0,49 faiz oranıyla finansman imkanı 30 Haziran'da bitecekti, bu destek devam ettirildi. Bu beklediğimiz, hükümetimiz ile sürekli konuşarak uzatılması beklentimizi ilettiğimiz bir destekti. Faizlerin düşük olarak devam etmesi sıfır araçta talebin oluşmasını sağlayacaktır. Burada özellikle kredi taleplerinin olumlu neticelendirilmesinin en az faiz oranları kadar önemli olduğunun altını da çizmemiz doğru olacaktır. Tüketiciler krediye ne kadar rahat ulaşabilir ve ne kadar kolay kullanabilirse araç satın alma talepleri de o kadar yüksek olmakta.

İkinci el araç satışları ise ocak-nisan arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 yükseldi. Ancak nisan ayında yüzde 50'ye yakın düşüş gördük. Bunun en büyük sebebi Nisan ayında da sokağa çıkma kısıtlamalarının devam etmesiydi. Özellikle ikinci elde sunulan taşıt kredisi kampanyası bu alanda hem tüketicilerin alım gücünü yukarı taşıyacak hem de ticaretin önünü açacaktır. Her iki tarafta da yapılmakta olan kampanyalar ile aracını değiştirmek isteyen veya kendine araç almak isteyen orta ölçekli işletmeler için de çok faydalı bir durum ortaya çıkacaktır."

"Türkiye Cumhuriyeti otomotiv tarihinde ikinci eli destekleyen böyle bir faiz kampanyası görmedik"

"İkinci el pazarını destekleyeceğini düşündüğümüz bu kampanyada açıklanan faiz oranları bugüne kadar bankaların verdiği en düşük oran diyebiliriz. Sıfır için devam eden yüzde 0,49 ve ikinci el için yüzde 0,89 çok uygun faiz oranları. Türkiye Cumhuriyeti otomotiv tarihinde, şirketlerin yaptıkları komisyonlu düşük faiz kampanyaları hariç ikinci eli destekleyen böyle bir faiz kampanyası görmedik. Bu süreçte açıklanan destek paketini hazırlayanlara sektör olarak teşekkür ederiz. Bunlar hem tüketiciyi, hem sektörü ve hem de bizleri motive edecek, işlerimizi daha hızlı toparlamamıza yardımcı olacaktır."

"Araç bulunurluğu konusunda Haziran'dan sonra çok sıkıntı yaşamayız"

Araç bulunurluğu konusunda Haziran'dan sonra çok sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Şu anda ülkemizdeki fabrikalar üretime başladılar, yurt dışındaki fabrikalar da üretime başladı. Fabrikalar üretime girdikten sonra ülkemizdeki fabrikalarda üretilen araçlar hemen, AB tarafında üretilen araçların ise bize ulaşmaları bir ay civarında bir süre alıyor. Bu sürede de stoklarımızdaki araçları müşterilerimizin alımına sunmuş olacağız. Avrupalı üreticilerin öncelikle kendi pazarlarını beslemesi çok olağan olmakla beraber, bizlerin siparişlerini de en kısa sürede göndermeye başlayacaklardır.

Kaynak: Carmedya.com

Manşet

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