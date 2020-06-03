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Yeni kredi destek paketi iş dünyasını mutlu etti

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, kamu bankalarının yeni hayata geçirdiği konut, taşıt, sosyal hayat ve tatil kredi paketleri ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Yeni kredi destek paketi iş dünyasını mutlu etti
03.06.2020 14:32 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:35

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, kamu bankalarının yeni hayata geçirdiği konut, taşıt, sosyal hayat ve tatil kredi paketleri ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda açıklanan yeni kredi destek paketinin, sektörler ve yerli üretimin canlanması adına önemli bir adım olduğunu belirten Başkan Matlı, "Kamu bankalarımız, normalleşme sürecine geçiş, sosyal hayatın canlanması ve yerli üretimi desteklemek amacıyla, inşaat sektöründen turizme, otomotivden mobilyaya kadar birçok sektörü harekete geçirecek, tarihin en düşük faizli kredi destek paketini devreye alarak, ekonominin yeniden canlanması adına tüketicilerimize ve işletmelerimize önemli bir fırsat sunmuştur" dedi.

İşletmelerimizin bir süre daha desteğe ihtiyacı var

Pek çok ülkede ekonomik daralma beklenirken, Türkiye'deki iyimser tablonun gelecek adına umut verici olduğuna işaret eden Özer Matlı, "Pandemi nedeniyle yılsonunda birçok ülkede ekonomik daralma beklentisi söz konusuyken, Türkiye'de daha iyimser bir tablo beklentisi reel sektör açısından motive edici bir durum. Ancak firmalarımız bu süreçte, sermaye anlamında ciddi sıkıntılar yaşadı. İşletmelerimizin üretim, yatırım ve istihdamını aralıksız sürdürmeleri için bir süre daha finansman anlamında desteklenmeye ihtiyacı var. Kamu bankalarımızın bu zorlu sürecin en başından beri reel sektör için sağlamış olduğu destek, iş dünyası için son derece memnuniyet verici. Bu desteği istisnasız tüm özel bankalarımızdan da bekliyoruz" dedi.

Dört koldan mücadele verildi

Küresel ekonomiyi derinden sarsan yeni tip koronavirüse karşı normalleşme sürecinde salgının etkilerini minimize etmek adına ülke olarak ciddi mücadele edildiğinin altını çizen Başkan Matlı, "Covid-19 ile mücadele sürecinde, devletimiz tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hayata geçirilen "İşe Devam Kredisi" ve "Kısa Çalışma Ödeneği" gibi çeşitli desteklerle, firmalarımızın için ciddi katkı sağlandı. Bu süreçte, üyelerimizden gelen tüm talep ve sıkıntıları TOBB aracılığı ile ilgili kurumlarımıza iletip, takibini yaparak dört koldan hep birlikte mücadelemizi verdik. Yeni normale geçiş sürecinde üretimi, istihdamı, tüketimi destekleyerek yeniden ekonominin çarklarını döndürmemiz gerekiyor. Yeni normal hayata uyum noktasında tüm tedbirleri alarak, şimdi daha çok çalışma ve üretme zamanı" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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