Yeni Köy Terminali Projesi

NİĞDE (Habermetre) - Yeni Köy Terminali ProjesiKÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR. Niğde şehir merkezinde yaşayan hemşehrilerimiz kadar, kasaba ve köylerde yaşayan hemşehrilerimizi de düşünüyor ve önemsiyoruz. Adliye Binası arkasında, günübirlik yolcuların temel ihtiyaçlarını karşılayacak, İlimizin kır ve kent arasındaki iletişiminin bağlantı noktası olan, tüm vatandaşlarımızı kucaklayıcı ve birleştirici hizmeti sunacak modern köy terminalini vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.

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