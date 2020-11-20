Son dakika haberleri: Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı (2)
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Son dakika haberleri: Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı (2)

20.11.2020 21:03 | Son Güncelleme: 20.11.2020 21:25

Son dakika haberler: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulamaya başlanan kısıtlamalara esnafın genelde uyduğu gözlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulamaya başlanan kısıtlamalara esnafın genelde uyduğu gözlendi.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00'de başladı.

Bu kapsamda, alışveriş merkezleri, restoran, lokanta, kafe ve kahvehaneler, market, güzellik merkezleri, kuaför ve berberler kapandı.

Genelge gereğince lokanta ve restoranların saat 20.00 itibariyle paket servise başladığı görüldü.

Polis ekipleri genelgenin uygulanması konusunda iş yerlerine uyarılarda bulundu.

İş yeri sahibi Gökmen Bağ, genelgenin açıklanmasının ardından iş yerinde gerekli önlemleri aldığını belirtti.

Genelge uyarınca iş yerine saat 20.00'dan itibaren müşteri kabul etmediklerini ve paket servise geçiklerini ifade eden Bağ, şunları kaydetti:

"Genelgeler yayınlandığı gibi saat 20.00'dan sonra paket servisi hizmeti başlattık. Evlere elimizden geldiğinizce hızlı ve hijyenin bir şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Kısıtlamalardan önce bizim paket servisimiz yoktu. Ancak ekonomik nedenlerden dolayı insanlara hizmet edebilmek adına evde kalıp daha sağlıklı hizmet edebilmek adın onlarından sağlıklarını koruyabilmek ve ihtiyaçlarına cevap vermek için paket uygulamamıza geçtik. İnşallah bu süreçte hem hızlı ve hijyenin şekilde hizmet vereceğiz."

Son dakika haberleri: Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı (2)
Son dakika haberleri: Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı (2)
Son dakika haberleri: Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı (2)
Son dakika haberleri: Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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