Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı

Çorum Saat Kulesi görüntüsü Kentteki bir lokantadan görüntü Bir çay bahçesinde masaların toplanması Bir çay bahçesinde ışıkların kapatılması ÇORUM - Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan yeni kısıtlamalar hayata geçirildi.