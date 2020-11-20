Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
20.11.2020 20:59 | Son Güncelleme: 20.11.2020 21:03
Çorum Saat Kulesi görüntüsü Kentteki bir lokantadan görüntü Bir çay bahçesinde masaların toplanması Bir çay bahçesinde ışıkların kapatılması ÇORUM - Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan yeni kısıtlamalar hayata geçirildi.
Çorum Saat Kulesi görüntüsü
Kentteki bir lokantadan görüntü
Bir çay bahçesinde masaların toplanması
Bir çay bahçesinde ışıkların kapatılması
ÇORUM - Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan yeni kısıtlamalar hayata geçirildi. Kentteki restoran ve kafe gibi işletmeler saat 20.00 itibariyle kapandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan