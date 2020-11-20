Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
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Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı

20.11.2020 20:59 | Son Güncelleme: 20.11.2020 21:03

Çorum Saat Kulesi görüntüsü Kentteki bir lokantadan görüntü Bir çay bahçesinde masaların toplanması Bir çay bahçesinde ışıkların kapatılması ÇORUM - Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan yeni kısıtlamalar hayata geçirildi.

Çorum Saat Kulesi görüntüsü

Kentteki bir lokantadan görüntü

Bir çay bahçesinde masaların toplanması

Bir çay bahçesinde ışıkların kapatılması

ÇORUM - Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan yeni kısıtlamalar hayata geçirildi. Kentteki restoran ve kafe gibi işletmeler saat 20.00 itibariyle kapandı.

Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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