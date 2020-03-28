Yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanmaya başlandı Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından park, mesire alanı, ören yeri gibi noktalara giriş yasaklandı.

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan yeni kararların ardından park, mesire alanı, ören yeri gibi noktalara giriş yasaklandı.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere Kovid-19 ile mücadele kapsamında park, mesire ve piknik alanlarına girişlerin yasaklanmasına ilişkin genelge gönderdi.

Genelgeye göre, vatandaşların hafta sonu başta olmak üzere il ve ilçelerdeki sahil bantları, mesire-ören yerleri ile piknik alanlarında piknik yapmaları, balık tutmaları, spor ve yürüyüş gibi faaliyette bulunmaları yasaklandı.

Belediye ekipleri kentte bulunan başta Beştepeler, Kıranardı Kent Ormanı, Gesi Mesire alanı olmak üzere pek çok alanın girişlerini kapattı.

Ayrıca 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunanların motorlu araç muayeneleri ertelendi. Bu kişilerin araç muayene başvuruları kabul edilmiyor.

Bu kapsamdaki vatandaşlar, araç muayenelerini sokağa çıkma yasağı kaldırıldıktan 45 gün sonraya kadar yaptırabilecek.

Kaynak: AA