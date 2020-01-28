Yeni koronavirüsü test kitleri lisans aldı

28.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 28.01.2020 15:30

Liferiver adlı şirketin ürettiği test kitleri, lisans alarak kullanıma sunuldu. Liferiver şirketi tarafından geliştirilen test kiti, yeni virüsü ayırt etmek için üç geni tanımlama yoluna gidiyor. Şirket; laboratuvar testlerine göre, kitlerinin koronavirüsünü iki saatten az bir sürede yüzde 100 doğrulukla tespit edebileceğini iddia ediyor.

Bu gibi test kitleri, tedavi özelliğine sahip olmayan medikal cihaz olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla reçetesiz biçimde sağlık merkezlerinden satışı yapılabilir. Liferiver dahil olmak üzere birçok şirket, yeni virüs için test kitleri için Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi'nden resmi lisans aldı.

Daha fazla test kiti, yeni koronavirüsü ile mücadelede bir adım olarak değerlendiriliyor. Buna karşın şirket, sağlık çalışanların enfekte olma ihtimalini ortadan kaldırmak için kitlerin robotik makinelerle kullanılmasını öneriyor. Fakat küçük hastanelerde böyle bir üst donanım henüz yok. Hükümet ön saflarda mücadele veren doktor ve hemşirelerin yükünü hafifletmek için çalışmalarını hızlandırmış durumda.

Kaynak: Bültenler