Yeni koronavirüs yasakları gelecek mi? Yeni koronavirüs yasakları neler?
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Yeni koronavirüs yasakları gelecek mi? Yeni koronavirüs yasakları neler?

23.11.2020 14:11 | Son Güncelleme: 23.11.2020 14:15
Yeni koronavirüs yasakları gelecek mi? Yeni koronavirüs yasakları neler?

Koronavirüs vaka sayısındaki hızlı artış sonrası uygulanmaya başlanan kısıtlamalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu önlemlerin işe yaramaması durumunda yeni yasakları gündemlerine alabileceklerini belirtti. Peki yeni koronavirüs yasakları nelerdir? Sıkılaştırılan yasaklar neler olacak?

Yapılan son kısıtlamalar sonrası vaka sayısında düşüş beklediklerini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısı dilediğimiz oranda düşmezse yeni yasaklar gelecek. Tam kapanma mı olur, şehirlerarası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur, buna karar veririz" dedi. Peki sıkılaştırılan yasaklar neler? Yeni koronavirüs yasakları gelecek mi? Yeni koronavirüs yasakları neler? İşte detaylar haberimizde...

YENİ KORONAVİRÜS YASAKLARI GELECEK Mİ?

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'ya konuşan Bakan Koca, "Bu önlemler işe yaramaz ise hala tedbirlere uymakta sıkıntı çıkaran olur ise ve sayılar beklediğimiz, dilediğimiz oranda düşmez ise emin olun daha zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz. Tam kapanma mı olur, şehirlerarası seyahat kısıtlaması mı olur, gece sokağa çıkma yasağı mı olur, buna karar veririz. Ama her şey sayılara bağlı. Düşerse yasaklar azalır. Düşmezse artar" dedi.

FAHRETTİN KOCA YENİ TEDBİRLER DAHA SERT OLMALIYDI!

Açıklamasının devamında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının toplumda farkındalığı artırdığını belirten Bakan Koca, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın önlemleri bizzat açıklaması ve önlem paketi olması şu açıdan iyi, farkındalığı arttırıyor ve ciddiyeti herkese hatırlatıyor. Bu iş ciddi, şakası yok mesajı en iyi böyle veriliyor. Daha fazlası olabilir miydi? Olabilirdi. Mesela ben kendi adıma hafta sonu biraz daha sert bir önlem isterdim. Ama bu da halka yeterince mesaj verdi." ifadelerini kullandı.

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