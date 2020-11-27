Yeni koronavirüs yasakları: Dernekler kapatıldı mı? Sivil toplum kuruluş etkinleri ertelendi mi? Yeni koronavirüs tedbirleri neler?

Ülkemizde artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Peki, yeni yasaklar neler? Koronavirüs tedbirleri neler? Dernekler kapatıldı mı? Sivil toplum kuruluşların faaliyetleri devam edecek mi? Yasaklar ne kadar sürecek? Yeni koronavirüs genelgesinde neler var?

Koronavirüs salgınında yaşanan artış nedeniyle yeni yasaklar ve tedbirler Süleyman Soylu tarafından açıklandı.

YENİ KORONAVİRÜS YASAKLARI: DERNEKLER VE SİVİL TOPLUM KURULUŞ ETKİNLİKLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Koronavirüs salgınında yaşanan artış nedeniyle, derneklerin genel kurulları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler (genel kurul toplantıları dahil) 3 ay süreyle tekrar ertelendi.

YENİ KORONAVİRÜS GENELGESİNDE NELER VAR?

İçişleri Bakanlığı 81 il Valiliğine "Geniş Katılımlı Etkinliklerin Ertelenmesi" konulu genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi.

Bu kapsamda,Sağlık Bakanlığı tarafındanİçişleri Bakanlığına gönderilen yazıda, "Kovid-19 Bilimsel Danışma Kurulunca fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasının ve ileri tarihe ertelenmesinin önerildiği" belirtildi.

Sağlık Bakanlığının yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesi hususunun valiliklere bildirildiği hatırlatıldı.