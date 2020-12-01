Yeni koronavirüs tedbirleri nelerdir? Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi mi? Hafta sonu market ve fırınlar açık mı? Kimler kısıtlamadan muaftır?

Yeni koronavirüs tedbirleri nelerdir? Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi mi? Hafta sonu market ve fırınlar açık mı? Kimler kısıtlamadan muaftır? Hafta sonu fırın açık olacak mı? Kabine toplantısının ardından alınan yeni kısıtlamalar nedir? Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tüm tedbirler nelerdir?

Yeni koronavirüs tedbirleri nelerdir? Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi mi? Hafta sonu market ve fırınlar açık mı? Kimler kısıtlamadan muaftır? Hafta sonu fırın açık olacak mı? Kabine toplantısının ardından alınan yeni kısıtlamalar nedir? Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tüm tedbirler nelerdir? Cenaze- düğün yapılacak mı? 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altındaki vatandaşlarımız için yeni kısıtlamalar nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

YENİ KISITLAMA KARARLARI NELERDİR?

Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek.

Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışında tutulacak.

Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.

Hafta sonları restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkları gidermek için gereken tedbirleri alacak.

Anasınıfı ve benzeri eğitim kurumların faaliyetlerine ara verilecek.

Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı gibi etkinlikler yapılamayacak.

Cenaze namazları yakınları dahil 30 kişiyle kılınacak, nikahlar bu sayıyı geçirmeyecek.

Hamam, sauna, masaj salonları faaliyetlerine ara verilecek.

Her alışveriş merkezi, semt pazarı için hıfzıssıhha kurulu sayıyı tek tek belirleyecek.

Alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodu uygulamasına geçilecek.

Kalabalık caddeler ve meydanlara girecek kişi sayısı sınırlanabilecek.

Kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası uygulanacak.

50 kişiden fazla çalışan iş yerlerinde, iş yeri hekimin öncülüğünde, güvenlik uzmanı ve belirlenen personel tarafından salgın tedbirlerin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecek.

HAFTA SONU MARKET VE FIRINLAR AÇIK MI?

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

"Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir). Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir. "

KISITLAMALARDAN MUAF OLANLAR KİMLER?

"Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir). Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir. "

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NELERDİR?

? Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

? Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek.

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları cuma saat 21.00'de başlayacak olan kısıtlama cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 4 Aralık Cuma 21.00'de başlayacak 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek. Bu uygulama her hafta sonu devam edecek. Ayrıca yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi de saat 21.00 - 05.00 saatleri arası sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulaması bu akşam 1 Aralık Salı akşamı saat 21.00'de başlayacak.

CENAZE VE DÜĞÜNLER YAPILACAK MI?

Cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınması, nikahlar ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin de gelin ve damadın yakınları dahil en fazla 30 kişi ile düzenlenmesi, kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte vatandaşlarımızın evlerde misafir kabulünün salgının bulaşma/yayılım hızını artırdığı göz önüne alındığında, evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmemesi, bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi gerektiği belirtildi.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI KİŞİLER İÇİN YENİ KISITLAMA

Alınan karara göre 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18 Kasım 2020 tarihli ve 19161 sayılı genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00­-13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmaları kısıtlandı.