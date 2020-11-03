Yeni koronavirüs tedbirleri: Kapalı alan kısıtlamaları nedir? Kapalı alan kısıtlaması kaça kadar sürecek? Kapalı alan kısıtlaması nerelerde geçerli?
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Yeni koronavirüs tedbirleri: Kapalı alan kısıtlamaları nedir? Kapalı alan kısıtlaması kaça kadar sürecek? Kapalı alan kısıtlaması nerelerde geçerli?

03.11.2020 20:02 | Son Güncelleme: 03.11.2020 20:08
Yeni koronavirüs tedbirleri: Kapalı alan kısıtlamaları nedir? Kapalı alan kısıtlaması kaça kadar sürecek? Kapalı alan kısıtlaması nerelerde geçerli?

Koronavirüs vakalarının ülkemizde artması nedeniyle yeni koronavirüs tedbirleri alınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs kısıtlamaları nelerdir? Kısıtlama saatleri kaçla kaç arası?

Türkiye'de 1 Haziran günü başlayan kontrollü sosyal hayat dönemiyle birlikte vaka sayıları artmaya başladı. Özellikle son iki haftadır vaka sayıları 2 binin üzerinde seyrederken, yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artan vakalar sonrası yeni kısıtlamaları tek tek sıraladı.

YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Erdoğan, yeni kısıtlamaları şu şekilde sıraladı:

- Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek.

- Pazar yeri ve market gibi yoğun denetimler artırılacak.

- Lokanta, pastane, berber, düğün salonu,sinema, konser salonu vb. tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecek.

KAPALI ALAN KISITLAMASI SAAT KAÇA KADAR SÜRECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yeni kısıtlamaları açıkladı. Buna göre; özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek ve pazar yerlerinde denetimler artırılacak. Tedbirler kapsamında lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak.

TOPLU ALAN KISITLAMALARI NERELERDE GEÇERLİ?

Pazar yeri ve market gibi yerlerde yoğun denetimler artırılacak. Lokanta, pastane, berber, düğün salonu, sinema, konser salonu vb. tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecek.

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