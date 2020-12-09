Yeni koronavirüs tedbirleri geldi mi? Sokağa çıkma yasağı hangi günler? Sokağa çıkma yasağı uzatıldı mı?
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Yeni koronavirüs tedbirleri geldi mi? Sokağa çıkma yasağı hangi günler? Sokağa çıkma yasağı uzatıldı mı?

09.12.2020 20:00 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:04
Yeni koronavirüs tedbirleri geldi mi? Sokağa çıkma yasağı hangi günler? Sokağa çıkma yasağı uzatıldı mı?

Koronavirüs pozitif vaka sayılarında yaşanan artış tedbirleri beraberinde getirdi. Peki, Yeni koronavirüs tedbirleri geldi mi?Sokağa çıkma yasağı hangi günler? Sokağa çıkma yasağı uzatıldı mı?

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı ve vakalar hakkında açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma yasağı hangi günler? Sokağa çıkma yasağı uzatıldı mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ GÜNLER?

Bu ayın başında başlayan sokağa çıkma yasağı devam etmekte. Hafta içi 05.00 ile 21.00 arsı sokağa çıkma yasağı başladı. Cumartesi- Pazar günleri tamamen sokağa çıkma yasağı devam etmekte.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILDI MI?

Vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alan sorulardan biri, sokağa çıkma yasağı uzatılacak mı? Konu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca;

"Mesai sürelerinin kısaltılması, bazı işyerlerinde hizmet verilmemesi, sokağa çıkma kısıtlaması gibi günlük hayatı fazlaca etkileyen tedbirlerin uygulanması ertelenemez hale geldi .Zorunlu kısıtlamalara gönüllü kısıtlamaları da ekleyerek bulaşma hızın düşürmemiz mümkün olacaktır. Geçtiğimiz hafta içinden başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımızın büyük destek verdiğini gözlemledik. Büyük uyum sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Etkili korunma tedbirlerinin uygulanması konusunda ısrarcıyız. Çünkü henüz bu pandemiden kurtulabilmenin başka bilinen bir yolu yok." dedi.

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