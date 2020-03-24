Yeni koronavirüs tedbirleri İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, marketler en fazla 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebilecek ve içinde belirlenen sayıda müşteri var ise, içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, marketler en fazla 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebilecek ve içinde belirlenen sayıda müşteri var ise, içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. Ayrıca toplu taşıma araçları kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıyacak. Kaynak: Dunya.com