Yeni koronavirüs önlemleri sürüyor İzmir Büyükşehir Belediyesi ticari taksileri denetlemeye başladı. İçişleri Bakanlığı taksilerin trafiğe çıkışını plakalarının son hanesine göre düzenlemişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeleyi sürdürüyor. Büyükşehir, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda ticari taksilerin, trafiğe çıkış günlerine uyup uymadığını denetliyor. İçişleri Bakanlığı İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ticari taksilerin trafiğe çıkışını, plakalarının son hanesine göre düzenlemiş, bir gün plakalarının son rakamı tek olan taksilerin ertesi gün ise çift olanların trafiğe çıkabileceğini duyurmuştu.

392 TL cezası var

İzmir'de denetim Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ilgili meslek odalarını, plaka sahiplerini ve şoförleri bilgilendirmesiyle başladı. Düzenlemeye uymayan plaka sahiplerine önümüzdeki günlerde Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği'ni ihlal ettikleri için5326 Kabahatler Kanunu 32. Maddesi uyarınca 392 TL ceza kesilecek.

Kaynak: Bültenler