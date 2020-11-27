Yeni koronavirüs genelgesi yayınlandı! Kısıtlamalar neler? Nereler kapatılacak? Yeni koronavirüs yasakları neler?
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Yeni koronavirüs genelgesi yayınlandı! Kısıtlamalar neler? Nereler kapatılacak? Yeni koronavirüs yasakları neler?

27.11.2020 20:08 | Son Güncelleme: 27.11.2020 20:12
Yeni koronavirüs genelgesi yayınlandı! Kısıtlamalar neler? Nereler kapatılacak? Yeni koronavirüs yasakları neler?

Artan koronavirüs sebebiyle bugün Yeni koronavirüs genelgesi yayınlandı! Yeni koronavirüs yasakları neler? Kısıtlamalar neler? Nereler kapatılacak?

Derneklerin genel kurulları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler (genel kurul toplantıları dahil) 3 ay süreyle yasaklandı.

YENİ KORONAVİRÜS YASAKLARI NELER?

Derneklerin genel kurulları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikler (genel kurul toplantıları dahil) 3 ay süreyle yasaklandı.

Genelgede;

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"1. 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanunla; Derneklerin genel kurul toplantılarının ertelenmesine dair İçişleri Bakanına yetki veren 7244 sayılı Kanunun 2/ç fıkrasına ekleme yapılarak erteleme yetkisinin üçer aylık sürelerle üç defaya kadar kullanılabileceği hükmü doğrultusunda derneklerin genel kurul toplantıları Şubat ayı sonuna kadar ertelendi.2. Dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda; daha önceden 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesi gerektiği değerlendirildi."

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