Yeni Koronavirüs Belirtisi Gençlerde Kalp Krizine Yol Açıyor Olabilir
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Yeni Koronavirüs Belirtisi Gençlerde Kalp Krizine Yol Açıyor Olabilir

Yeni tip koronavirüs, çoğunlukla grip benzeri belirtiler gösteriyor. Burun akıntısı, yüksek ateş, kuru öksürük ve nefes almada güçlük çekme, virüsün en önemli belirtileri arasında sayılıyor.

24.04.2020 18:27 | Son Güncelleme: 24.04.2020 18:27
Yeni Koronavirüs Belirtisi Gençlerde Kalp Krizine Yol Açıyor Olabilir

Yeni tip koronavirüs, çoğunlukla grip benzeri belirtiler gösteriyor. Burun akıntısı, yüksek ateş, kuru öksürük ve nefes almada güçlük çekme, virüsün en önemli belirtileri arasında sayılıyor. Bunun yanı sıra koku alma kaybı yaşanması ve sürekli mide bulantısı da COVID-19 testi için yeterli sayılan belirtilerden gösteriliyor. Fakat son zamanlarda ortaya çıkan yeni belirtinin, gençlerde kalp krizi ile sonuçlanabilecek vahim durumlara yol açtığı söylendi.

Grip benzeri belirtiler, COVID-19 ile birlikte en sık görülen belirtiler arasında yer alıyordu. Bunun yanı sıra koku kaybı ve İspanya'da görülen kızamık benzeri kırmızılıklar, virüsün az görülen belirtileri arasında sayılmışlardı. KHN isimli sağlık üzerine haberler yapan internet sitesi, çeşitli tıbbi verilere dayanarak, yeni tip koronavirüsün direkt kalbe saldırdığı bazı vakalardan da söz etmişti.

Koronavirüs gençlerde kalp krizine sebep olabilir

Son zamanlarda görülen yeni bir belirtinin ise özellikle genç yaştaki hastalarda göründüğü söylendi. Yapılan tespite göre koronavirüs, kan pıhtı oluşmasına sebep oldu ve bu pıhtılar kalp krizlerini tetikledi. CNN'e konuşan iki ABD'li doktor, yaşları 30 ila 40 arasında değişen bazı hastaların, kalp krizi sebebiyle hastaneye geldiklerini, başka bir koronavirüs semptomu göstermemelerine karşın testlerinin pozitif çıktığını dile getirdiler.

Birkaç gün önce ise Business Insider sitesi, virüsün son belirtilerinden bir tanesinin kan pıhtısı olduğunu aktarmıştı. Bu haberin devamı niteliğindeki CNN haberi ise virüsün yeni bir belirtisinin çıkmış olabileceği yorumlarına sebep oldu. Kan dolaşımında bir pıhtının ortaya çıkmasının çok ciddi sonuçlarının olacağı biliniyor. Ortaya çıkan pıhtı, beynin bir yerine tıkayarak, buraya oksijen gitmesine sebep olabileceği gibi kalp krizi başta olmak üzere çok farklı ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Haliyle böylesine bir durum, çok hızlı şekilde hastanede tedavi altına alınmayı gerektiriyor.

Bilgiler bilimsel doğrulamaya muhtaç

CNN'e açıklama yapan doktorlar, bunun koronavirüs sebepli olduğunu düşündüklerini dile getirdiler. Buna rağmen kan pıhtısı oluşumunun koronavirüs kaynaklı olup olmadığının anlaşılması adına farklı bilimsel çalışmaların da yapılması gerekiyor. Bu sebeple bu bilginin tam anlamıyla doğrulanmadığını da hatırlatmalıyız.

Buna rağmen doktorların üzerinde durdukları önemli bir konu var: Koronavirüs kaynaklı olsun ya da olmasın, pıhtı oluşumunun hastanede acil mücadele gerektiren bir konu olması. Pıhtı oluşumu sebebiyle vücudunuzda daha önce görmediğiniz değişikliklerin oluştuğundan şüphe ediyorsanız, hemen 112 Acil Yardım hattını aramalı ve tıbbi yardım istemelisiniz. Pıhtı oluşumunun sonuçlarını ise yukarıda yer alan ve doktorların anlatımıyla hazırlanan videodan görmeniz mümkün.

Kaynak: Tamindir

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