Yeni Köpek Barınağı Açıldı

Kilis Belediyesi bünyesinde yeni köpek barınacağı açıldı.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Veteriner Birimi mevcut köpek barınağımızın yetersiz ve uygun olmayan koşulları göz önünde bulundurularak yeni bir mevzuata uygun bakımevi çalışmamız bitmiştir. 22 Ocak 2018 tarihi itibari ile söz konusu yeni yerimize geçeceğimizi; daha iyi modern bir bakımevi bir bakımevi ile sahipsiz hayvanlara yönelik bakım, besleme ve tedavi konularında vatandaşlarımıza hizmetlerimizi sağlıklı bir şekilde verileceği kamuoyuna duyurulur" denildi. - KİLİS