Yeni konut talebi birikiyor

2021 yılının ilk iki ayında ciddi bir düşüş yaşayan konut satışlarının artması yönündeki beklentilerin odağında Haziran ve Temmuz dönemleri yer alıyor.

Son 3 yıllık konut satış istatistiklerine de yansıyan ve her yıl Haziran ayından itibaren yükselişe geçen konut satış rakamlarında 2021 yılı beklentileri de yılın ikinci yarısından itibaren yeni bir yükseliş trendinin başlaması yönünde olduğunu belirten Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, öncellikle yeni konutlara olan taleplerin bu dönemlerde ciddi bir artış göstermesi ve dönemsel olarak hayata geçirilen kredi faiz oranlarındaki indirimlerle beraber gerek yatırımcılar için gerekse de oturum amaçlı ev sahibi olmak isteyenler için Haziran ayı ve sonrası kritik bir dönem olarak öne çıktığını söyledi. Konut satışlarındaki olası beklentiler ve sektörün son durumu hakkında bilgi veren Özkan Aydemir, inşaat maliyetlerindeki artış nedeniyle arz edilen konut adetinin oldukça düştüğünü ve önümüzdeki dönemlerde ortaya çıkacak olan yeni konut talebinin önemli bir sorun olabileceğinin altını çizdi.

Aydemir yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"2021 yılının ilk iki ayındaki konut satış rakamları yılın tamamına etki edecek bir tablo değildir. Son yıllarda özellikle bu durumu sıklıkla yaşamaktayız. Konut satışlarında ivmenin yakalandığı dönemler genelde her yılın ikinci yarısından itibaren başlamaktadır. Yaz ayının başlaması ile beraber konut satışlarında ciddi artışlar yaşanmaktadır. Bu yıl da Haziran ayından itibaren konut satışlarında yukarı yönlü bir seyir bekliyoruz. Ancak buradaki kritik nokta yeni konut üretimlerinin önceki yıllara göre daha az olmasıdır. Eğer konut üretiminde bir artış olmazsa geçen yıl olduğu gibi vatandaşların ikinci el konutlara yönelmesi kaçınılmazdır. 2021 yılının ilk iki ayı konut almak isteyenler için araştırma ve bekleme dönemi oldu diyebiliriz. Yılın ikinci yarısından itibaren bekleyen taleplerin satışa döneceğini düşünüyoruz. Olası bir kredi faiz indirimi ya da teşvikler gelmesi halinde de yeni rekorların kırılması da söz konusu olacaktır."

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan veriler baz alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda son üç yıla ait konut satışlarının kırılması noktası olarak öne çıkan dönemin Haziran ayı ve sonrası olduğu görülüyor.

Ocak-Haziran 2018 toplam satılan konut satış rakamı 646 bin 32 olurken, Temmuz-Aralık 2018 toplam satılan konut satış rakamı 729 bin 366 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran 2019 toplam satılan konut satış rakamı 505 bin 796'de kalırken, Temmuz-Aralık 2019 toplam satılan konut satış rakamı 842 bin 933 bandına çıktı. Ocak-Haziran 2020 toplam satılan konut satış rakamı 624 bin 769 olarak gerçekleşirken, Temmuz-Aralık 2020 toplam satılan konut satış rakamı ise 874 bin 547 oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı