Yeni konkasörle yılda 3 milyon TL tasarruf edilecek

Süleymanpaşa Belediyesi, makine parkını güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak belediye bünyesine kazandırılan konkasör (Taş kırma, eleme makinesi) ile yıllık 3 milyon TL civarında tasarruf edilmesi öngörülüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan konkasör tesisi ile yol çalışmaları sırasında elde edilen moloz, kilit taş gibi yeniden kullanılamayacak malzemeler geri dönüştürülerek dolgu malzemesi olarak yeniden değerlendirilebilecek.

Diğer ilçelere de hizmet verecek

Süleymanpaşa Belediyesine yılda yaklaşık 3 milyon TL tasarruf sağlaması beklenen tesisin Süleymanpaşa'nın ihtiyacını karşılamanın yanında, talep edilmesi halinde diğer ilçelere de hizmet verebileceği belirtiliyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, belediye makine parkına kazandırılan konkasör tesisi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Süleymanpaşa Belediyemize yıllık 3 milyon TL gibi bir tasarruf sağlayacak olan KONKASÖR makinemiz (Taş Kırıcı) kadememize ulaştı. Sadece ilçemize değil, ihtiyaç olması halinde diğer ilçelerimize de katkı sağlayacak olan Taş Kırıcı Makinemiz geri dönüşüm konusunda şehrimizi ciddi anlamda rahatlatacak. Şehrimiz için hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri