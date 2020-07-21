Yeni Kongre ve Fuar Merkezinin inşası sürüyor Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Kongre ve Fuar Merkezinin inşasına devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Kongre ve Fuar Merkezinin inşasına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 100 dönümlük Mişmişpark Fuar Alanı'na yapılan 12 bin metrekarelik yeni merkezin kaba inşası büyük oranda tamamlandı.

Kongre merkezi, 200 kişilik 3 toplantı salonu, seminer salonu, idari bina ve yeşil alanlardan oluşuyor.

Fuar hangarı içinde de düzenlemeler yapan Büyükşehir Belediyesi, hangarın yıpranan zeminini yeniledi.

Havalandırmayla elektrik tesisatlarının bakım ve onarımı yapıldı. Hangarların duvar işlemleri tamamlandı.

Yeni merkezin duvar inşaası ise sürüyor.

Kongre merkezinde iç duvar örme çalışmaları da devam ediyor. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından 25 bin metrekarelik alanda peyzaj çalışmaları yapılacak.

Proje bittiğinde başta Uluslararası Kayısı Fuarı ve Şenlikleri, Film Festivali, Tarım Fuarı, Kitap Fuarı, Otomobil Fuarı, uluslararası kongreler, sempozyum, konferans ve söyleşi gibi birçok program yeni merkezde yapılabilecek.

Kaynak: AA