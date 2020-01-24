Yeni Kongre ve Fuar Merkezi inşaat çalışması

24.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:58

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeni Kongre ve Fuar Merkezi inşaatını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşındaki Yeni Kongre ve Fuar Merkezini inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, belediye olarak sosyal ve kültürel faaliyetlere önem verdiklerini belirtti.

Kentte düzenlenecek fuarlar için kalıcı mekanlar oluşturmak istediklerini aktaran Gürkan, "Buradaki arkadaşlarımız kar, kış demeden, yoğun bir çalışma içerisinde. Bu çalışmaların en kısa zamanda bitirilerek Malatya'nın kendisine yakışır bir fuar alanı için çalışmalar gerçekleşiyor. 550 kişilik bir kongre salonu ile 4 tane görüşme ve eğitim salonu bulunacak. Sosyal donatı alanlarına da yer verilecek." ifadelerini kullandı.

Gürkan, kentte düzenlenen film, kitap ve kayısı festivallerinin de Yeni Kongre ve Fuar Merkezinde yapılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA