Yeni Kömürhan Köprüsü ve tüneli açılış için gün sayıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yeni Kömürhan Köprüsü ve tüneli açılış için gün sayıyor

19.12.2020 14:06 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:30

Yeni Kömürhan Köprüsü ve tüneli açılış için gün sayıyor 16 ilin geçiş noktasında olan köprü ve tünel 26 Aralık'ta açılacak Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ulaşım yatırımları arasında yer alan Malatya ve Elazığ dahil bölgedeki 16 il için geçiş noktası konumunda yer alan Yeni Kömürhan...

Yeni Kömürhan Köprüsü ve tüneli açılış için gün sayıyor

16 ilin geçiş noktasında olan köprü ve tünel 26 Aralık'ta açılacak

MALATYA - Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ulaşım yatırımları arasında yer alan Malatya ve Elazığ dahil bölgedeki 16 il için geçiş noktası konumunda yer alan Yeni Kömürhan Köprüsü açılış için gün sayıyor. 26 Aralık günü açılması planlanan köprü ve tünel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim için katılımı ile hizmete açılacağı belirtildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde stratejik konumda bulunan 660 metre uzunluğundaki Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'nin yapımı tamamlandı. 30 Eylül'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun son kaynağı yapması ile iki yakası birbirine bağlanan köprü ve tünel açılışa hazır hale getirildi. Yeni köprü tüm bölgenin kalkınmasına damga vuracak ve bölgeye de ekonomik canlılık getirecek. Toplam uzunluğu 5 bin 155 metre olan projede bir adet 2 bin 400 metre uzunluğunda çift tüp tünel, bir adet 660 metre gergin eğik kablolu köprü ve bir adet 123 metre uzunluğunda betonarme köprü bulunuyor. Taşıt trafiğine 2x2 şeritli hizmet verecek Yeni Kömürhan Köprüsü, ters Y tipi kule olarak tasarlandı. Tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle Dünya literatüründe de 4. sırada yerini alan köprünü ile devamındaki 2,5 kilometrelik çift tüp tünelin de trafiğe açılması ile birlikte Malatya-Elazığ arasındaki kara yolu ulaşımı, daha rahat, daha hızlı ve emniyetli bir şekilde gerçekleşecek. Proje, ayrıca zaman ve akaryakıttan da tasarruf edilerek ekonomiye katkı sağlayacak.

26 Aralık günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da telekonferans yöntemi ile katılması planlanan köprü ve tünelin açılışı sonrası yol araç trafiğine de açılacak.

Yeni Kömürhan Köprüsü ve tüneli açılış için gün sayıyor
Yeni Kömürhan Köprüsü ve tüneli açılış için gün sayıyor
Yeni Kömürhan Köprüsü ve tüneli açılış için gün sayıyor
Yeni Kömürhan Köprüsü ve tüneli açılış için gün sayıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK DÖNMEZ

Manşet Haberler

Son Dakika Haberleri

Erdoğan: "Ülkemize diz çöktürtme gayreti içerisinde olanlara söylüyorum. Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz."Erdoğan: "Biz eser konusunda, hizmet konusunda, proje konusunda herkesle yarışmaya herkesle rekabete hazırız. Bunun dışındaki hiçbir çekişmenin...Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çin'e gönderilen ihracat treni) Bakanlığa sorsalar sebebini anında öğrenecekleri çok basit bir konuyu, sırf hükümete...Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize eser kazandırmaktan daha büyük bir siyaset, daha büyük bir hizmet, daha büyük bir şeref olmadığına inanıyorum"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nice badireleri atlatmamızı sağlayan bu kardeşlik iklimine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz."Son dakika gündem: GAZİANTEP - Vali Gül hastanedeki yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla görüştüSon dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece ulaştırma yatırımları için 18 yılda 880 milyar liranın üzerinde bir kaynak kullandık."Son dakika gündem: Sokağa çıkma kısıtlamasında balığa yoğun ilgiPfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının içeriğinde hangi maddeler yer alıyor? Firmalar tek tek açıkladıEle geçirilen uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazan polisler, Bakan Soylu'nun tarihi konuşmasına gönderme yaptıGaziantep'te koronavirüs yoğun bakım servisindeki patlama sonrası ilk görüntülerMasumlar Apartmanı'nın 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye'nin değişimi ağızları açık bırakıyor
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Donald Trump Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Merve Dizdar Acun Ilıcalı Şevket Çoruh Caner Cindoruk
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Ersun Yanal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Karar Samsun Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni Kömürhan Köprüsü ve tüneli açılış için gün sayıyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 14:30:40. #1.15#
title