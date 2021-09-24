Yeni Kömür Santrali Yok Sözleşmesi'nin duyurusu gerçekleştirildi

Danimarka, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık'ın da aralarında bulunduğu bir grup ülke, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) öncesi yeni kömürlü santrallerinin inşaatını durdurmayı amaçlayan "Yeni Kömür Santrali Yok Sözleşmesi"ni duyurdu.

Herkes için Sürdürülebilir Enerji (SEforALL) platformu tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yeni girişim, ülkeleri yeni kömürlü termik santral projelerinin inşaatlarına izin vermeyi derhal durdurmalarını ve sona erdirmelerini taahhüt etmeye çağırıyor.

İmzacıların yıl sonuna kadar, karbonu filtrelenmemiş kömürlü termik santral projelerinin yeni inşaatlarına izin vermeyi durdurmaları gerekiyor.

Sri Lanka, Şili, Danimarka, Fransa, Almanya, Karadağ ve Birleşik Krallık'ın da aralarında bulunduğu bir grup ülke, diğer hükümetleri de bu adımları atmaya ve COP26'nın "kömür enerjisini tarihe bırakma" şeklindeki iddialı hedefine ulaşılmasına yardımcı olmak için zirve öncesinde sözleşmeye katılmaya çağırıyor.

Bugün BM Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu toplantısında "Enerji Sözleşmesi" şeklinde yapılan duyuru, imzacıların yeni kömürlü santral inşaatını sona erdirmek ve iklim değişikliği ve hava kirliliği üzerindeki olumsuz etkilerini kabul ederek diğer ülkelere örnek olmak için kararlı adımlar atma taahhüdünü vurguluyor.