Yeni Kömür Santrali Yok Sözleşmesi'nin duyurusu gerçekleştirildi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni Kömür Santrali Yok Sözleşmesi'nin duyurusu gerçekleştirildi

AA / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi
Yeni Kömür Santrali Yok Sözleşmesi'nin duyurusu gerçekleştirildi

Danimarka, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık'ın da aralarında bulunduğu bir grup ülke, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) öncesi yeni kömürlü santrallerinin inşaatını durdurmayı amaçlayan "Yeni Kömür Santrali Yok Sözleşmesi"ni duyurdu.

Danimarka, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık'ın da aralarında bulunduğu bir grup ülke, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) öncesi yeni kömürlü santrallerinin inşaatını durdurmayı amaçlayan "Yeni Kömür Santrali Yok Sözleşmesi"ni duyurdu.

Herkes için Sürdürülebilir Enerji (SEforALL) platformu tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yeni girişim, ülkeleri yeni kömürlü termik santral projelerinin inşaatlarına izin vermeyi derhal durdurmalarını ve sona erdirmelerini taahhüt etmeye çağırıyor.

İmzacıların yıl sonuna kadar, karbonu filtrelenmemiş kömürlü termik santral projelerinin yeni inşaatlarına izin vermeyi durdurmaları gerekiyor.

Sri Lanka, Şili, Danimarka, Fransa, Almanya, Karadağ ve Birleşik Krallık'ın da aralarında bulunduğu bir grup ülke, diğer hükümetleri de bu adımları atmaya ve COP26'nın "kömür enerjisini tarihe bırakma" şeklindeki iddialı hedefine ulaşılmasına yardımcı olmak için zirve öncesinde sözleşmeye katılmaya çağırıyor.

Bugün BM Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu toplantısında "Enerji Sözleşmesi" şeklinde yapılan duyuru, imzacıların yeni kömürlü santral inşaatını sona erdirmek ve iklim değişikliği ve hava kirliliği üzerindeki olumsuz etkilerini kabul ederek diğer ülkelere örnek olmak için kararlı adımlar atma taahhüdünü vurguluyor.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Ebru Gündeş Demet Özdemir Burak Yamantürk İbrahim Tatlıses
Spor Abdullah Avcı Ali Palabıyık Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emre Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yeni Kömür Santrali Yok Sözleşmesi'nin duyurusu gerçekleştirildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 12:34:14. #1.17#