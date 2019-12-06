Yeni kollarıyla araba kullanmanın hayalini kuruyor

06.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:04

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol nakli olan Yusuf Oğuz Şimşek, yeni kollarıyla araba kullanma hayalini gerçekleştireceği günün heyecanını yaşıyor.

Antalya'da 4,5 yıl önce güneş enerjisi montajı yaparken elektrik akımına kapılarak kollarını kaybeden, 26 Kasım'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından çift kol nakli gerçekleştirilen Şimşek'in tedavisi sürüyor.

Yeni kollarına kavuştuğu için çok mutlu olduğu belirtilen Şimşek, yakında fizik tedaviye başlayacak.

Kritik süreç aşıldı

Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine, Şimşek'in sağlık durumunun iyi olduğunu, tedavi sürecinin uzun süreceğini söyledi.

Kritik sürenin ilk on gün olduğuna işaret eden Özkan, "Kritik süreci aştık, hiçbir sıkıntı olmadı, kolları gayet iyi. O da kollarından çok mutlu. Sürekli, kollarımı ne zaman kullanacağım diye soruyor. Fizik tedaviden sonra daha iyi hissetmeye başlayacak." dedi.

Hastanın duyu hissi geldikten sonra yavaş yavaş hareket edebileceğini vurgulayan Özkan, Şimşek'in ameliyatının özellikli olduğunu aktardı.

Kas ve sinir açısından daha farklı bir metot uyguladıklarını anlatan Özkan, "Bütünsel bir yaklaşımla bu ameliyatı yaptık. Bir yılın sonunda diğerleriyle farkını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Özkan, nakil için bekleyen çok fazla hasta olduğunu dile getirdi.

Oğlunu yeni kollarıyla görünce çok duygulandı

Baba Mustafa Şimşek de oğlunu ameliyattan sonra dün ilk defa gördüğünü, enfeksiyon riski olduğundan titiz davrandıklarını bildirdi.

Oğlunu evlendirmenin hayalini kurduğunu vurgulayan Şimşek, oğlunun ve kendilerinin çok mutlu olduğunu ifade etti.

Şimşek, kolları bağışlan ve kendilerine bu mutluluğu yaşatan aileye teşekkür ederek kayıplarından dolayı başsağlığı diledi.

Ameliyatı yapan ekibe de teşekkür eden Şimşek, şöyle konuştu:

"4,5 yıl sonra oğlumu ilk kez kollarıyla görünce hem çok mutlu oldum hem duygulandım. 4,5 sene oğlumun kolları olmadan yaşaması, aynı sofrada yemek yemek çok zordu. Oğlum nakilden önce akıllı telefonunu ağzına alıp kalemle kullanabiliyor, yemeğini annesi yediriyordu. Küçük kardeşi Emre, Yusuf'un özel ihtiyaçlarını gideriyordu. Hemşirelik okumuştu ama göreve başlamadı, ağabeyiyle ilgilenmesi gerekiyordu. Artık küçük oğlum da mesleğine dönebilecek. Yusuf arabaları çok severdi, kollarına kavuşunca direksiyona geçmek, araba kullanmak istiyor."

Kaynak: AA