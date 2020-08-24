Yeni klip yeni imaj Yeni albümüyle müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Reyhan Pakyüz nam-ı diğer Rey, ikinci klibi 'Sabretmem' de radikal bir değişikliğe giderek koyu kahve olan saçlarını sarıya boyattı. Yeni görüntüsüyle dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'ya benzetilen Rey, bu cesur kararıyla büyük beğeni topladı.

Arnavutköy'de çekilen ve bir hayli renkli ve iddialı görüntüler barındıran klibin yönetmen koltuğunda ise Samet Çetinel oturuyor. Çıkış şarkısı "Filmin Sonu" ile duygusal rüzgarlar estiren Rey, "Sabretmem" ile yaz aylarında sahillerde gençleri coşturmayı vadediyor. Söz ve müziği Hakan Açıkalın'a ait olan şarkı hareketli ritmi ve akılda kalan sözleriyle kısa zamanda dillere dolanmayı başardı. Kaynak: Snob Magazin