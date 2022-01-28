Yeni Kızıltepespor, Ziraat Bankkart maçına hazırlanıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Yeni Kızıltepespor, Ziraat Bankkart ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kızıltepe Atatürk Spor Salonu'nda başantrenör Mehmet Mert Karatop yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, top tutma, manşet, servis, blok smaç ve geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam etti.

Ziraat Bankkart-Yeni Kızıltepespor müsabakası, Ankara Başkent Voleybol Salonunda 30 Ocak'ta saat 14.00'te başlayacak.