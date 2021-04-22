Yeni Kızıltepespor ve Cizre Belediyespor TVF Efeler Ligi'ne yükseldi
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Yeni Kızıltepespor ve Cizre Belediyespor TVF Efeler Ligi'ne yükseldi

Yeni Kızıltepespor ve Cizre Belediyespor TVF Efeler Ligi'ne yükseldi
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Voleybolda Yeni Kızıltepespor ve Cizre Belediyespor, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Efeler Ligi'ne yükseldi.

Voleybolda Yeni Kızıltepespor ve Cizre Belediyespor, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Efeler Ligi'ne yükseldi.

TVF Spor Salonu'nda oynanan Erkekler Voleybol 1. Ligi Final Grubu maçlarında Yeni Kızıltepespor, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 yenerek birinci olurken Akkuş Belediyespor'u 3-2 yenen Cizre Belediyespor da ikinci sırada yer alarak TVF Efeler Ligi'ne çıkmaya hak kazandı.

Yeni Kızıltepespor takımına kupa ve madalyalarını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verirken Cizre Belediyespor'a kupasını TVF Başkanı Akif Üstündağ, madalyalarını ise TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu taktim etti.

Törenin ardından Bakan Kasapoğlu ve TVF Başkanı Üstündağ, Cizre Belediyespor oyuncuları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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